Молдавия, , 12:01 — REGNUM Молдавские фермеры начнут акции протеста, если правительство не предпримет меры против их разорения. Об этом 18 апреля сообщает новостной портал Ehomd.

Фермеры с семьями Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

По данным журналистов, в Каушанах прошло первое собрание ассоциации «Сила фермеров» после её регистрации. Участники встречи обсудили план мероприятий. В течение нескольких месяцев планируется провести Конгресс фермеров.

«Все аграрии из ассоциации требуют возврата всей суммы акциза на дизельное топливо для мелких и средних фермеров и соблюдения действующего законодательства об исключении из процесса субсидирования агрохолдингов, контролируемых из офшоров», — сказал журналистам бывший депутат парламента от партии «Платформа достоинства и правды» Александр Слусарь.

Он отметил, что, если правительство не выполнит свои обязательства, то фермеры начнут готовить акции протеста.

Стоит отметить, что за последние полгода в Молдавии цены на дизельное топливо выросли в два раза, а на удобрения — в пять раз. Фермеры жалуются, что крупные агропредприятия используют ситуацию, чтобы разорить мелких аграриев.