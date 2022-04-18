Биробиджан, , 12:23 — REGNUM В столице Еврейской АО прошла акция с целью показать важность и своевременность решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в поддержку Донбасса. На сцене выступали творческие коллективы региона и казачий хор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Мероприятие началось с гимна России и минуты молчания. Затем военнослужащих России поддержал ветеран боевых действий, руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», кавалер ордена Красной Звезды Сергей Минко. С ободряющими словами выступали также товарищ атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества Яков Маманазаров, руководитель семейного клуба «Лад» Биробиджанской епархии РПЦ Анна Еренкова, начальник отдела социальной работы со студентами ПГУ имени Шолом-Алейхема Анастасия Пермина.

Регион также присоединился к всероссийской акции «Письма солдату». К военнослужащим обращаются школьники и студенты Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Сахалин принял эстафету от Камчатки в телемарафоне «Zа мир без нацизма!» в поддержку проводимой специальной операции в защиту Донбасса и в память жертв нацизма.