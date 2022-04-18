Кабул, , 12:01 — REGNUM В ходе широкомасштабной внутренней и международной реакции на авиаудары пакистанских военных по восточным афганским провинциям Хост и Кунар, Фронт национального сопротивления назвал эти атаки явным нарушением суверенитета страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Фронт сопротивления опубликовал в «Твиттере» заявление, в котором осудил авиаудары и возложил вину за это на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт призвал к уничтожению «режима оккупантов и власти прокси-групп», и пожелал жертвам пакистанских военных авиаударов попасть в рай, а раненым — скорейшего выздоровления.