Краснодар, 18 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В ковид-стационары Краснодарского края за сутки попали 64 человека, данные на утро 18 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 17 апреля, сообщалось о 105 новых госпитализированных пациентах.

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За последние сутки в крае подтвердили 170 случаев заражения коронавирусом, это на 25 случаев меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 93 человека, в Крымском районе – 10, в Брюховецком – 9», — привели данные в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе официально подтверждено 256 183 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4507. Выздоровевшими признаны 243 099 человек. Скончались от осложнений на фоне COVID-19 10 799 пациентов.

В стационарах остаются 1069 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В тяжелом состоянии на ИВЛ 54 жителя, на ЭКМО – один человек.