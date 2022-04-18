Восточный Иерусалим, Палестина, 18 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Руководство ряда палестинских политических сил ожидает дальнейшего обострения ситуации в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Об этом 18 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на свои местные источники.

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По их данным, палестинцы ожидают провокаций в районе мечети Аль-Аксы и других исламских святынь.

Журналисты отмечают, что в районе площадь Аль-Бурак в Старом Городе Иерусалима готовится иудейский ритуал жертвоприношения, приуроченный к празднованию еврейского праздника Песах.

Руководство Палестинской Автономии, а также официальные представители движения ХАМАС предостерегли израильские власти от провокаций, пообещав дать «достойный ответ».