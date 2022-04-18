Уфа, 18 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии назначен Азат Бадранов. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Сообщается, что соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Бадранов родился 6 декабря 1986 года в Уфе. Стал выпускником Башкирского государственного университета, Московского государственного технического университета имени Баумана, окончил аспирантуру института государства и права Российской академии наук.

В 2020–2022 годах занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии.