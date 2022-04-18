Москва, , 11:58 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 18 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 497 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 106 случаев меньше аналогичного показателя 17 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 603 человек, а днём ранее — у 634 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 434 новых случая заражения коронавирусом.

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