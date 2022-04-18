Абакан, 18 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сильный ветер может осложнить пожарную обстановку в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным Хакасского гидрометцентра, 19 апреля в регионе местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с. В Усть-Абаканском районе установился четвёртый класс пожарной опасности, в Ширинском, Боградском, Аскизском, Бейском и Таштыпском – третий.

Граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные дни (16-17 апреля) в Хакасии сильно горел лес.

Читайте также: В Хакасии зафиксирован всплеск лесных пожаров