Ханты-Мансийск, 18 апреля 2022, 11:57 — REGNUM В Югре за сутки на 18 апреля госпитализировали семь больных с COVID-19, 78 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре выявлено 71 новых случая заражения коронавирусом, на 16 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Сургут — 13.
С начала пандемии в Югре к 18 апреля насчитывается 208 696 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 096 пациентов, 2534 скончались.
Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки коронавирусом заразились 87 человек