Ханты-Мансийск, , 11:57 — REGNUM В Югре за сутки на 18 апреля госпитализировали семь больных с COVID-19, 78 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 71 новых случая заражения коронавирусом, на 16 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Сургут — 13.

С начала пандемии в Югре к 18 апреля насчитывается 208 696 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 096 пациентов, 2534 скончались.

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