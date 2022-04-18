Ханты-Мансийск, 18 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 18 апреля госпитализировали семь больных с COVID-19, 78 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, на 16 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Сургут — 13.

С начала пандемии в Югре к 18 апреля насчитывается 208 696 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 096 пациентов, 2534 скончались.