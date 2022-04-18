Москва, , 11:56 — REGNUM Пользователи устройств на операционной системе iOS теперь не смогут скачать в AppStore приложение стримингового сервиса Spotify. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот NME

Спустя некоторое время после удаления приложения Spotify из AppStore оно стало недоступно и для пользователей Android-устройств. Сервис также невозможно скачать в Google Plау.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2022 года Spotify сообщил о полной приостановке работы на территории РФ с 11 апреля. Планируется ли его возвращение пока неизвестно.

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