Москва, 18 апреля 2022, 11:56 — REGNUM Пользователи устройств на операционной системе iOS теперь не смогут скачать в AppStore приложение стримингового сервиса Spotify. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стриминговый сервис Spotify
Стриминговый сервис Spotify
Скриншот NME

Спустя некоторое время после удаления приложения Spotify из AppStore оно стало недоступно и для пользователей Android-устройств. Сервис также невозможно скачать в Google Plау.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2022 года Spotify сообщил о полной приостановке работы на территории РФ с 11 апреля. Планируется ли его возвращение пока неизвестно.

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