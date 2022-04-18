Москва, 18 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Мобильное приложение стримингового музыкального сервиса Spotify с 18 апреля стало недоступно для пользователей из России в магазине AppStore.

Скриншот NME Стриминговый сервис Spotify

При загрузке названий указанного приложения оно не отображается в поисковой выдаче в российском AppStore и появляются ссылки только на отечественные музыкальные сервисы.

В то же время, сервис Spotify еще 11 апреля объявил, что им будет полностью приостановлена работа в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 20 апреля в России прекратится вещание телеканалов компании Paramount.