Киев, 18 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому приносит выгоду затягивание конфликта на Украине. Об этом 18 апреля заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По его словам, Зеленский заинтересован продолжать конфликт из-за поступающей в страну международной помощи.

«Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идёт финансовая помощь — сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются», — написал Кива в личном телеграм-канале.

Он отметил, что в эту схему обогащения вовлечены и западные политики.