Калининград, 18 апреля 2022, 12:05 — REGNUM Пассажирский паром «Принцесса Анастасия» может поменять направление своих рейсов из Санкт-Петербурга — с северной Европы на российский Калининград. Об этом 18 апреля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт ТАСС.

Круизный паром «Принцесса Анастасия»
Круизный паром «Принцесса Анастасия»
Pjotr Mahhonin

Администрация региона уже ведёт переговоры с компанией MOBY SPL, владельцем парома «Принцесса Анастасия». Запуск пассажирской линии между Петербургом и Калининградом мог бы стать альтернативой железнодорожному сообщению, если литовская сторона решит закрыть транзит для поездов.

«У нас есть запрос от владельцев лайнеров из Петербурга, которые хотели бы поставить на линию с портом «Морской фасад» в Санкт-Петербурге паром «Принцесса Анастасия». Это судно, помимо 2,5 тыс. человек, может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Мы собираемся провести с представителями компании встречу», — сообщил Антон Алиханов.

Большая часть перевозок в Калининградскую область из остальной части России идёт с помощью авиасообщения. Однако закрытие неба стран ЕС для полётов российских авиакомпаний внесло свои коррективы, длительность полетов увеличилась, и теперь пассажиропоток возрос на стороне РЖД.

Паром «Принцесса Анастасия» ранее ходил по маршрутам «Санкт-Петербург — Хельсинки/Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург». Оператор сообщает, что временно эти круизы не осуществляются.

«Принцесса Анастасия» может разместить на борту более 2000 пассажиров. На судне доступны рестораны, бары, магазин беспошлинной торговли Duty Free, аква-зона, СПА и другие услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Петербургом и Калининградом в 2022 году запустят круизные лайнеры