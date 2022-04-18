Калининград, 18 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Пассажирский паром «Принцесса Анастасия» может поменять направление своих рейсов из Санкт-Петербурга — с северной Европы на российский Калининград. Об этом 18 апреля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт ТАСС.

Pjotr Mahhonin Круизный паром «Принцесса Анастасия»

Администрация региона уже ведёт переговоры с компанией MOBY SPL, владельцем парома «Принцесса Анастасия». Запуск пассажирской линии между Петербургом и Калининградом мог бы стать альтернативой железнодорожному сообщению, если литовская сторона решит закрыть транзит для поездов.

«У нас есть запрос от владельцев лайнеров из Петербурга, которые хотели бы поставить на линию с портом «Морской фасад» в Санкт-Петербурге паром «Принцесса Анастасия». Это судно, помимо 2,5 тыс. человек, может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Мы собираемся провести с представителями компании встречу», — сообщил Антон Алиханов.

Большая часть перевозок в Калининградскую область из остальной части России идёт с помощью авиасообщения. Однако закрытие неба стран ЕС для полётов российских авиакомпаний внесло свои коррективы, длительность полетов увеличилась, и теперь пассажиропоток возрос на стороне РЖД.

Паром «Принцесса Анастасия» ранее ходил по маршрутам «Санкт-Петербург — Хельсинки/Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург». Оператор сообщает, что временно эти круизы не осуществляются.

«Принцесса Анастасия» может разместить на борту более 2000 пассажиров. На судне доступны рестораны, бары, магазин беспошлинной торговли Duty Free, аква-зона, СПА и другие услуги.