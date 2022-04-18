Москва, 18 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Шведский стриминговый сервис Spotify удален из магазина приложений AppStore для российских пользователей, следует из данных сервисов.

Скриншот NME Стриминговый сервис Spotify

Так, при попытке поиска приложения оба магазина выдают ссылки только на российские сервисы.

ИА REGNUM напоминает, что о прекращении работы на территории России в Spotify заявили ещё 25 марта 2022 года. Однако точная дата отключения сервиса не была известна.

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