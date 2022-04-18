Spotify удален из AppStore для пользователей из России
Москва, 18 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Шведский стриминговый сервис Spotify удален из магазина приложений AppStore для российских пользователей, следует из данных сервисов.
Скриншот NME
Стриминговый сервис Spotify
Так, при попытке поиска приложения оба магазина выдают ссылки только на российские сервисы.
ИА REGNUM напоминает, что о прекращении работы на территории России в Spotify заявили ещё 25 марта 2022 года. Однако точная дата отключения сервиса не была известна.
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