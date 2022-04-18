Пермь, 18 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 17 апреля, в ковид-центры поступили 18 пациентов. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 29. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах региона лечение получают 527 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 59 пациентов. Из них 19 пермяков подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 364 586 носителей коронавируса, в том числе 228 – за 17 апреля. По причине заболевания скончался 8371 человек, из них четверо за последние сутки. Выздоровели 353 772 пермяка.