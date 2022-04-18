Артём, Приморский край, 18 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Артеме 17 апреля в овраге обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: колото-резанной раной передней поверхности грудной клетки справа. Возбуждено уголовное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе следствия установлено, что потерпевший распивал спиртное в компании знакомых в доме в селе Ясное. В какой-то момент между ним и двумя приятелями возникла ссора, в ходе которой один из нанес ему удар ножом в область грудной клетки. Мужчина скончался.

Желая скрыть убийство, фигуранты вынесли труп из дома и бросили в овраге, присыпав землей.

Подозреваемый в убийстве установлен, также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности второго участника преступления.