Москва, , 11:53 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Эльвира Набиуллина Duma.gov.ru

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«Что касается обязательной продажи валютной выручки, мера сработала как стабилизирующая мера, хотя надо сказать что и без того, что была введена обязательная продажа валютной выручки, экспортеры в 2021 году продали 77% валютной выручки», — рассказала Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы.

ЦБ анализирует ситуацию.

«Мы сейчас анализируем ситуацию, и, возможно, действительно могут быть и смягчения в этой части, может быть по срокам, по объему, — обсуждаем, но будем смотреть, как ситуация будет развиваться», — заявила Набиуллина.

В рамках поддержки экономики на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах.