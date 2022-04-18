Чебоксары, 18 апреля 2022, 11:53 — REGNUM Индекс потребительских цен в Чувашии в марте по сравнению с декабрём составил 110,8%. Такие «же цифры в целом по России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 18 апреля на планёрке в правительстве вице-премьер – министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.
Инфляция в Чувашии ускорилась. По данным ведомства, в марте 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года цены выросли на 10,8%, в то время как в марте 2021 года к уровню 2020 года рост цен составлял 2,2%. Таким образом, темпы возросли почти пятикратно.
В структуре инфляции цены на продовольственные товары выросли на 13,9%, непродовольственные товары – на 10,3%.
Согласно представленной информации, в Чувашии продаются самые дешёвые в Поволжье пшеничная мука и свежие помидоры, на втором месте по дешевизне – колбасы, на третьем и четвёртом – чай, свинина, вермишель, яблоки.