Чебоксары, , 11:53 — REGNUM Индекс потребительских цен в Чувашии в марте по сравнению с декабрём составил 110,8%. Такие «же цифры в целом по России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 18 апреля на планёрке в правительстве вице-премьер – министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

Данные минэкономразвития Чувашии cap. ru

Инфляция в Чувашии ускорилась. По данным ведомства, в марте 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года цены выросли на 10,8%, в то время как в марте 2021 года к уровню 2020 года рост цен составлял 2,2%. Таким образом, темпы возросли почти пятикратно.

«Такие же цифры в целом по России», — сказал Дмитрий Краснов.

В структуре инфляции цены на продовольственные товары выросли на 13,9%, непродовольственные товары – на 10,3%.

«Динамика инфляции в республике в целом соответствует российским показателям. Вместе с тем отмечаем, что рост потребительских цен в республике сохраняет относительно невысокие места в рейтинге среди регионов ПФО, России по уровню цен на отдельные социально значимые товары», — отметил министр экономики.

Согласно представленной информации, в Чувашии продаются самые дешёвые в Поволжье пшеничная мука и свежие помидоры, на втором месте по дешевизне – колбасы, на третьем и четвёртом – чай, свинина, вермишель, яблоки.