Симферополь, 18 апреля 2022, 11:51 — REGNUM Украине нужны новые лидеры, с которыми можно будет вести переговоры, с нынешней киевской властью разговаривать не о чем. Об этом написал в своём телеграм-канале 18 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя новые заявления Владимира Зеленского.
Глава Крыма отметил, что именно в таком состоянии неадекватности в Киеве и принимаются решения, из-за которых уже погибли десятки тысяч человек и которые привели к национальной катастрофе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в очередном интервью западным СМИ заявил, что Украина может сражаться с РФ «и 10 лет».