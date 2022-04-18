Симферополь, 18 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Украине нужны новые лидеры, с которыми можно будет вести переговоры, с нынешней киевской властью разговаривать не о чем. Об этом написал в своём телеграм-канале 18 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя новые заявления Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский записал очередной «стендап», находясь в неадекватном состоянии, — то ли в пьяном виде, то ли под наркотиками. Очень символичные кадры: последним президентом бандеровского «рейха» является клоун и наркоман», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что именно в таком состоянии неадекватности в Киеве и принимаются решения, из-за которых уже погибли десятки тысяч человек и которые привели к национальной катастрофе.

«Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. С ними и надо вести переговоры. А с этой шайкой разговаривать не о чем», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в очередном интервью западным СМИ заявил, что Украина может сражаться с РФ «и 10 лет».