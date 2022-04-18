Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель кроссовера стал фигурантом уголовного дела, после того как насмерть сбил ребенка, дожидавшегося отца у автомобильной мойки, об этом проинформировали 18 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомойка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел днем 17 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. 34-летний отец и его семилетний сын приехали на автомойку самообслуживания.

Пока мужчина мыл свой автомобиль, мальчик присел подождать его на проезжую часть. В этот момент из соседнего бокса выезжал 33-летний водитель Kia Sportage, который не заметил ребенка. В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение ПДД) УК РФ. Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.