Москва, , 11:49 — REGNUM Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин не согласился с предъявленным ему обвинением в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщил его адвокат Василий Куликов.

Суд

«Общая позиция стороны защиты — это несогласие с предъявленным обвинением. Что касается обжалования избранного домашнего ареста, конечно, мы будем это делать. Жалоба уже подготовлена и будет направлена в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее меру пресечения в виде домашнего ареста избрал ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ Театральная школа Константина Райкина) Анатолию Полянкину, который ранее уволил Константина Райкина с поста худрука данного учебного заведения, Бабушкинский суд Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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