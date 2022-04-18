Москва, 18 апреля 2022, 11:49 — REGNUM Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин не согласился с предъявленным ему обвинением в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщил его адвокат Василий Куликов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее меру пресечения в виде домашнего ареста избрал ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ Театральная школа Константина Райкина) Анатолию Полянкину, который ранее уволил Константина Райкина с поста худрука данного учебного заведения, Бабушкинский суд Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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