Киев, 18 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоден длительный конфликт, ведь в страну поступает международная финансовая помощь, считает лишённый мандата депутат Верховной Рады Илья Кива. Об этом бывший парламентарий написал 18 апреля в своём телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

Он призвал украинцев не верить обещаниям о «скорой обязательной победе» и рассказал о »схеме обогащения», в которой участвуют и западные политики. Они получают хорошие «откаты» о своей же помощи.

«Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь — сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются», — написал Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кива заявил, что политик Виктор Медведчук был задержан для отвлечения внимания от гибели националистов и морских пехотинцев в Мариуполе.

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