Новосибирск, 18 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 апреля, за сутки зарегистрировано 646 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Отметим, что по данным на 17 апреля за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2462 обращения.

При этом в регионе сделано уже 4 295 066 тестов на коронавирус.

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