Абу-Даби, 18 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Пилотажная группа из Объединённых Арабских Эмиратов примет участие в праздновании годовщины провозглашения государства Израиль. Об этом 18 апреля сообщает информационное агентство Quds.

ar. wikipedia. org Пилотажная группа Al-Fursan

По данным журналистов, речь идёт о первом в истории мирном визите военной авиации из арабской страны в Израиль.

Отмечается, что пилотажная группа «Аль-Фурсан» на самолётах Aermacchi MB-339 14 мая проведёт показательное выступление в небе над Тель-Авивом.

По данным журналистов, решение об участии военных из ОАЭ в праздновании Дня независимости Израиля было принято в рамках программы по нормализации отношений между двумя государствами.