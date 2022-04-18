Иркутск, 18 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Иркутские коммунальщики в рамках месячника санитарной очистки осуществили контролируемые отжиги сухой травы на площади 190 гектаров. По данным пресс-центра мэрии города, это поможет не допустить стихийного возгорания сухой травы и возникновения пожара.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Работа спасателей по отжигу травы

Сегодня, 18 апреля, данные работы проводят в Свердловском округе. Задействованы силы пожарно-спасательной части, экипаж МКУ «Безопасный город», сотрудники комитета по управлению Свердловским округом и отдел обеспечения безопасности и защиты населения администрации города.

В городских округах наводят порядок управляющие организации и ТСЖ. В их зоне ответственности – уборка лестниц, контейнерных площадок и бесхозяйного имущества, окрашивание малых форм на детских площадках. Подрядчики комитетов по управлению округами администрации города закрашивают аэрографию на фасадах зданий, очищают от несанкционированной рекламы стены домов и ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка в Иркутской области обострилась ещё в марте 2022 года: только за 19−20 марта в регионе возникло 37 пожаров.

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