Белогорск, Амурская область, 18 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В администрации Белогорска и зданиях её подразделений 18 апреля отключили отопление. Через неделю, 25 апреля, отопительный сезон планируют завершить в жилых домах и социальных учреждениях, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

arcaion Батарея отопления

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«Даты могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий», — пояснил он.

Белогорск станет первым муниципалитетов Приамурья, где весной 2022 года перестанут оказывать услуги по отоплению. Ранее мэр города заявлял о нехватке средств для закупки мазута, на котором работают котельные. Денег на эти цели хватило бы, если бы не долги населения за отопление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске в марте сложилась критическая ситуация с доставкой топлива для котельных. Его не смогли закупить в нужных объёмах из-за долгов горожан в 250 млн рублей. Двенадцать цистерн топлива муниципалитет получил от «Роснефти» без оплаты, под честное слово, и теперь в мэрии думают, как будут рассчитываться за мазут.