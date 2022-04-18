Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Посольство Казахстана на Украине не возвращалось из Львова в Киев. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе казахстанского МИД издательству Nur. kz.

Флаги Казахстана и Украины

В ведомстве прокомментировали сообщения, распространяемые в соцсетях о том, что над казахстанским посольством в Киеве вернули государственный флаг. На этом основании пользователи сделали вывод о возвращении дипломатов в украинскую столицу.

«Наше посольство продолжает работать в городе Львове. В Киев был направлен один из сотрудников для обеспечения охраны здания посольства и ухода за ним», — говорится в сообщении.

Напомним, казахстанских дипломатов перевели из Киева во Львов 9 марта. Сообщалось, что это было сделано из-за ухудшения ситуации в украинской столице после начала спецоперации по денацификации Украины.