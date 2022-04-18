Самара, 18 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов заработал в 2021 году 4 708 980,76 рублей. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Pixelbay.com Чиновник

Сообщается, что Кислову на праве собственности принадлежит ½ доля нежилого помещения площадью 177,8 кв. метров. В пользовании у сенатора находится жилой дом площадью 106,9 кв. метров и квартира 224,6 кв. метров.

Также Кислов является собственником автомобиля Тойота ЛЕНД КРУЗЕР 200, моторной лодки BUSTER SUPER MAGNUM и прицепа МЗСА 822 141.

Сенатор Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Федерального Собрания России от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин заработал за 2021 год 6 478 274,07 рублей. Его супруга заработала за этот период 316 555,34 рублей.

При этом на праве собственности Мухаметшину принадлежат ½ доля двух дачных участков по 1000 кв. метров каждый, три земельных участка для сельскохозяйственного использования (1791 кв. метров, 8186 кв. метров и 7445 кв. метров), жилой дом площадью 27,7 кв. метров, ½ доля в двух жилых домах площадью 76,4 кв. метров каждый, гараж 18 кв. метров и нежилой пасечный домик 87,1 кв. метров, автомобиль Фольксваген Touareg.

Его супруга имеет в собственности квартиру 174,1 кв. метров.