Ханты-Мансийск, , 11:46 — REGNUM База авиационной и наземной охраны Югры направила в Тюменскую область 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

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Пожарные десантники Югры направляются в соседний регион по просьбе тюменского губернатора Александра Моора. Лесопожарный период в Югре объявлен с 22 апреля, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2022 года в связи с переходом огня с полей в деревне Глубокое произошло возгорание пяти жилых домов, пострадавших нет.

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