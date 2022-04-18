* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:46 — REGNUM После запрета на зарубежные сериалы официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь блокируют трансляцию телесериалов афганского производства. Джавад Мохсени, генеральный директор Tamadon TV, сообщил на своей странице в Twitter, что трансляция сериала «Шахрбану» в сети была остановлена ​​спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

«Сегодня утром государственное разведывательное управление потребовало прекратить трансляцию афганского сериала «Шахрбану» на телеканале «Тамадон», — написал он. — Поэтому сериал «Шахрбану», несмотря на то, что он является отечественным сериалом, с сегодняшнего вечера не будет транслироваться по этому телевизионному каналу».

Мохаммад Рахмати, управляющий директор телеканала, сказал, что, разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила, не вдаваясь в подробности, что сериал «противоречит законам ислама».

«Шахрбану» — социальная мелодрама с девушкой в главной роли Всего вышло 24 серии.