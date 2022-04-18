Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о том, что на протяжении многих лет боролась с проблемами со сном. Об этом 18 апреля пишет E! News.

Дженнифер Энистон Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США

По словам Энистон, она с 30 лет страдала от бессонницы и лунатизма. «Это начиналось как-то, что я могла просто принять, но потом вдруг ты осознаешь последствия своего недосыпа и то, как это влияет на твой день, твою работу, работу твоего мозга и твое телосложение… Это стало чем-то, с чем я действительно боролась», — призналась она. Артистке удалось решить эти проблемы — теперь она ложится спать в определённое время, оставляя мобильный телефон вне спальни.

Ранее сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон в главной роли продлили на третий сезон. Исполнительным продюсером станет Шарлотта Стаудт вместо Керри Эрин.

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