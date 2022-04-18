Москва, , 12:00 — REGNUM Ряд провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях готовит в Пасхальную ночь киевский режим. Об этом 18 апреля заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

По имеющейся достоверной информации киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы») с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник.

Для проведения съемок о якобы «бесчинствах русских» и незамедлительного циничного раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств.

Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан.

Призываем Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации.

Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима.

Михаил Мизинцев Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.