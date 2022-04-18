Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Две новые грузо-пассажирские баржи «Таёжная» и «Атласово» прибыли на Камчатку. Они будут работать на переправах в Мильковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

U.S. Coast Guard Баржа

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Баржи будут задействованы на переправах на реке Камчатка и заменят суда 1968 года постройки.

«К сожалению, по разным причинам откладывались сроки строительства. Изначально баржи должны были быть достроены в 2019 году. Баржи строились в Находке, судостроительный завод не всегда может выполнять заказы вовремя. Наконец заказ выполнен, баржи полностью готовы. Они современные, удобные, с мощными двигателями, что позволит перевозить как людей, так и автомобили», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Баржи смогут перевозить каждая до 12 пассажиров и 20 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, на внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутах в отдалённых районах Камчатки весной 2022 года начнёт работать новая комфортабельная 40-тонная грузо-пассажирская баржа.