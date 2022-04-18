Воронеж, 18 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки в ковид-стационары поступили 34 новых пациента, данные на утро 18 апреля размещены на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 17 апреля, также сообщалось о 34 госпитализированных воронежцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Воронежской области подтверждено 316 новых случаев заражения коронавирусом, это на 16 меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выписаны ещё 386 пациентов — их признали выздоровевшими после COVID-19. Скончались ещё два пациента с заражением коронавирусом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 376 987 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 364 674 человека. Скончались 8 172 пациента, по официальным данным.