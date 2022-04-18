Москва, 18 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. С 20 апреля в России прекратится вещание телеканалов компании Paramount. Об этом сообщает 18 апреля портал dtf. ru.

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Компании принадлежат развлекательные и семейные каналы — Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy. Кроме того, в сетке вещания находятся музыкальные каналы MTV Russia и MTV Live HD.

В марте американская студия Paramount объявляла о приостановке деятельности на территории России.