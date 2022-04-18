Ставрополь, 18 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Самым богатым сенатором от Северного Кавказа в Совете Федерации в 2021 году оказался представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году он задекларировал доход в размере 17,1 млн рублей. Самый скоромный доход также у представителя Дагестана — Ильяса Умаханова. Его заработок за 2021 год составил 5,5 млн рублей. Такие данные о доходах приведены на официальном сайте Совета Федерации.

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В тройку лидеров по доходам из северо-кавказских сенаторов вошли представитель Кабардино-Балкарии Арсен Каноков с суммой 11,5 млн рублей и осетинский сенатор Арсен Фадзаев, заработавший 7 млн рублей.

Еще один представитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров стал богаче в 2021 году на 6,1 млн рублей, Крым Казаноков, представляющий Карачаево-Черкесию, получил доход в сумме 6 млн рублей, его коллеги из Ингушетии Мухарбек Барахоев и Белан Хамчиев — 5,9 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно.

Чеченские сенаторы Мохмад Ахмадов и Сулейман Геремеев задекларировали 5,9 млн рублей и 5,8 млн рублей. Получил доход в размере 5,9 млн рублей член Совфеда от Ставрополья Михаил Афанасов, его земляк Геннадий Ягубов заработал 5,7 млн рублей.

Ахмат Салпагаров из Карачаево-Черкесии задекларировал 5,7 млн рублей, столько же получил представитель Кабардино-Балкарии Мухарбий Ульбашев.