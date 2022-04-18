Сеул, , 11:42 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 775 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Известно, что со 2 марта в армии впервые выявили менее 1000 случаев заражения.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 118 197.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 47 743 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 353 495.

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