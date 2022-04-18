Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, , 11:46 — REGNUM Пенсионер за рулем иномарки несколько раз выстрелил в оппонента по дорожному конфликту в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, сообщили 18 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожный конфликт Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Дорожный конфликт между пожилым водителем автомобиля Volkswagen Polo и 22-летним экспедитором частной компании произошел 16 апреля на улице Шоссейной в поселке Янино-1. Молодой человек подошел к автомобилю пенсионера, который несколько раз выстрелил из окна в живот мужчине из травматического пистолета «Оса».

«22-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в Главке.

Вечером 17 апреля у дома 45 по 4-й линии в городе Всеволожск по подозрению в совершении данного преступления, задержан 67-летний мужчина. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.