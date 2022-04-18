Якутск, 18 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Якутии рассмотрят законопроект о замене подарка к почетной грамоте. Если документ одобрят, вместо золотых часов будут дарить нагрудные знаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Документация госзакупки Мужские золотые часы

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Авторами законопроекта указаны девять депутатов из фракции «Единой России». Целями перемен в документе указаны упорядочивание наградной деятельности Госсобрания и оптимизация бюджетных расходов. Золотые часы подорожали в условиях санкционного давления на Россию, пояснил председатель постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев.

«Кроме того, замена золотых часов на нагрудный знак повысит ценность, прогрессивность и универсальность награды, позволит уйти от гендерного разделения», — подчеркнули в пресс-службе Госсобрания Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была отменена закупка золотых часов на сумму 5,1 млн рублей. В условиях санкционного давления на Россию их изготовление стало слишком дорогим, констатировали в республиканском парламенте.