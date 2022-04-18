Москва, , 11:38 — REGNUM Розовые очки упали в России уже у многих. Военные НАТО готовили ВСУ не обороняться, ВСУ готовили, чтобы наступать на Донбасс и Крым, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Для этого военные НАТО хотели разместить вдоль границ грязные ядерные бомбы, угроза применения которых должна была сдерживать Вооруженные силы России от вмешательства.

Стоит вспомнить заявления Зеленского в середине февраля и поставку ядерных материалов в Харьковский физтех, который был взорван в итоге 11 марта 2022 года. Именно из-за этого российские военные заходили на Чернобыльскую АЭС, а потом ушли оттуда — искали, что надо и видно не нашли или забрали.

Именно поэтому Россию интересовала Запорожская АЭС и другие станции. А еще один бассейновый ядерный реактор ВВР-М находится в Киеве.

Роль нацбатов тоже теперь понятна: запугивание населения Украины, которое симпатизирует России и для выполнения карательных функций в городах. Но, о них отдельный разговор. Создание нацистских сил в составе ВС европейской страны — это новация в прокси-войнах.

Что не успели НАТОвцы? Поставить свои вооружения на Восточный военный узел и к Крыму, это должно было состояться после операции с ядерным оружием.

А вот обучение нацбатов и ВСУ шло в течение восьми лет с 2014 года, а для повышения эффективности в ВСУ постоянно работают на постоянной основе инструкторы и штабные офицеры НАТО.

Обмен разведданными с Киевом уже отлажен не на шпионском уровне, а на штабном (вспомните интенсивность полетов самолетов разведчиков НАТО около Донбасса и Крыма с лета 2021 года, а так же постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море).

Кстати, все западные военные корабли ушли из Черного моря сразу после начала специальной военной операции и в кейсе с ракетным кораблем «Москва» торчат уши НАТО.

Прокси-война с НАТО идёт и где она может закончиться никто не понимает. Россия получила преимущество, начав спецоперацию первой, военные узнали о мощи подготовки ВСУ и сделали тактические выводы.

Да, были заблуждения, но Россия сейчас играет белыми, у страны есть необходимый темп стратегической атаки, преимущество в технической мощи, хотя она и получила чувствительный удар по нашим ВМФ.

Но, долго ли такой статус-кво будет сохраняться? Натовцы тоже начинают снимать розовые очки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, которая не готова отдать «свои территории», может «сражаться» с Россией и несколько лет, президент страны Владимир Зеленский.

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