Киров, , 11:40 — REGNUM Представители Кировской области в Совете Федерации Вячеслав Тимченко и Виктор Бондарев за 2021 год уменьшили свой совокупный доход относительно 2020 года на 1,3 млн рублей, с 24,5 до 23,2 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на декларации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семья сенатора Бондарева в активе имеет участок для размещения жилого дома, жилой дом общей площадью 171,2 кв. м, две квартиры на 154,4 и 68,2 кв. м, а также в пользовании у них три земельных участка, машиноместо и гараж. Автопарк представлен автомобилем «Мерседес Бенц» и мотоциклом Harley-Davidson. Состав имущества относительно декларации 2020 года не изменился. Между тем несколько снизился доход как самого сенатора — с 18,6 до 17,2 млн рублей, так и его супруги — с 1,028 млн рублей до 975 тыс. рублей.

Вячеслав Тимченко задекларировал доход меньше, чем его коллега, — 5,95 млн рублей против 5,8 млн рублей за год до этого. Супруга Тимченко, наоборот, немного нарастила свой доход — с 634 до 947 тыс. рублей. В собственности супружеской четы — земельный участок под домом, жилой дом общей площадью 799,4 кв. м, две квартиры (114,2 и 113,8 кв. м), два нежилых объекта, в пользовании также есть недвижимость для отдыха площадью более 113 кв. м, расположенная в дачном поселке. Автопарк представлен автомобилями Land Rover Range Rover, LEXUS RX300 и маломерным судном. Состав имущества в 2020 году был таким же.

Напомним, общий доход сенаторов от Удмуртии за 2021 год, наоборот, увеличился — на 713 тыс. рублей. Он составил 20,4 млн рублей. А, к примеру, у одного из сенаторов Пензенской области доходы в несколько миллионов рублей имеет даже несовершеннолетний ребёнок. Тем временем в Амурской области один из сенаторов заработал за рассматриваемый период почти 264 млн рублей, заняв пятую строчку среди членов Совета Федерации по итогам 2021 года.