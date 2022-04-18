Кабул, , 11:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана заявляет, что «террористы используют афганскую территорию против Пакистана», а Исламабад неоднократно призывал афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность в приграничных районах. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Пакистан 16 апреля нанёс авиаудары по афганским провинциям Кунар, Хост и Пактия, заявив, что уничтожил десятки членов движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, как сообщается, в результате атак погиб по меньшей мере 51 мирный житель, в том числе не менее пяти детей.

Министерство иностранных дел Пакистана выразило обеспокоенность по поводу нападения на его силы безопасности с афганской территории. Семь пакистанских солдат были убиты 14 апреля в засаде пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Вазиристане недалеко от афганской границы.

Однако официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана заявил, что уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Афганистана.

МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 17 апреля вызвало посла Пакистана в Кабуле, чтобы выразить протест против пакистанских атак, и, по словам представителей движения, Амир Хан Моттаки призвал воздержаться от этого впредь.

Представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар также призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять меры против тех, кто причастен к террористической деятельности в Пакистане. Асим Ифтихар сказал, что Пакистан продолжит работу с афганским правительством над укреплением двусторонних отношений во всех областях.

Пакистан ранее заявлял, что лидеры «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в Афганистане.