Хасака, 18 апреля 2022, 11:43 — REGNUM Артиллерия и авиация турецкой армии нанесла серию ударов по территориям северной Сирии. Об этом 18 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Пункт управления Bayraktar TB2
Пункт управления Bayraktar TB2
Цитата из видео «Реакция России и Германии после атаки беспилотника Bayraktar в Донбассе. Ответ Украины»

По данным журналистов, беспилотники и артиллерия обстреляли город Абу-Расин и его окрестности на севере сирийской провинции Хасака.

Накануне также стало известно об обстреле базы курдского ополчения в районе деревни Тель-Тавиль. В результате атаки несколько ополченцев получили ранения.

Удары по Сирии наносятся в рамках военной операции турецкой армии, направленной против ячеек Рабочей партии Курдистана, действующих вблизи восточных и юго-восточных границ Турции.