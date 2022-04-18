Хасака, , 11:43 — REGNUM Артиллерия и авиация турецкой армии нанесла серию ударов по территориям северной Сирии. Об этом 18 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Пункт управления Bayraktar TB2 Цитата из видео «Реакция России и Германии после атаки беспилотника Bayraktar в Донбассе. Ответ Украины»

По данным журналистов, беспилотники и артиллерия обстреляли город Абу-Расин и его окрестности на севере сирийской провинции Хасака.

Накануне также стало известно об обстреле базы курдского ополчения в районе деревни Тель-Тавиль. В результате атаки несколько ополченцев получили ранения.

Удары по Сирии наносятся в рамках военной операции турецкой армии, направленной против ячеек Рабочей партии Курдистана, действующих вблизи восточных и юго-восточных границ Турции.