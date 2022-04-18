Деревня Алабино, Московская область, , 11:37 — REGNUM На полигоне Алабино в Московской области прошла первая репетиция парада Победы, который пройдет в День Победы на Красной площади в Москве. Об этом 18 апреля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Парад Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

Также указывается, что пешей колонны в репетиции принимали участие 33 парадных расчёта общей численностью 11 тыс. военнослужащих. Кроме того, были задйествованы 131 единица наземной техники и 77 самолетов и вертолетов.

Кроме того, уточняется, что в составе механизированной колонны были задействованы: автомобили повышенной проходимости «Тайфун»; боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25»; танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата»; системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Мста-С» и «Торнадо-Г»; системы ПВО «Тор-М2», «Бук-М3» и С-400 «Триумф», а также техника ВДВ, РВСН и боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».

Также в репетиции парада Победы приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета. В ней были задействованы: вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8 и Ми-24; самолеты Ил-76, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78 военно-транспортной и дальней авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, а также другие виды авиации.

Отметим, 9 мая военные парады в честь 77-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне состоятся в 28 российских городах.