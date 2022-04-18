Москва, , 11:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Светлану Немоляеву с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Светлана Немоляева © Пресс-служба Московского Международного кинофестиваля

«Уважаемая Светлана Владимировна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер назвал Немоляеву талантливой актрисой, а также искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком: «Вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, Вы активно заняты в постановках родного для Вас театра имени Владимира Маяковского, по-прежнему восхищаете коллег и поклонников непревзойдённым мастерством, трудолюбием, безграничной преданностью избранному делу».

Путин пожелал Немоляевой доброго здоровья, благополучия и вдохновения.