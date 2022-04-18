Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:11 — REGNUM С начала 2022 года более 1,4 тысяч жителей Нижнего Тагила Свердловской области остались без электричества из-за долгов. Отключение проводится в плановом порядке после уведомления должников, сообщает «Нижнетагильская энергосбытовая компания».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть уральцев попытались вернуть свет незаконным путем, но их отключили повторно. Правоохранителям поступило 58 заявлений по фактам самовольного подключения к сетям. К административной ответственности привлекли 16 нарушителей. Им назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

Свердловчанам напоминают, что единственным способом избежать отключения электричества и принудительного взыскания долга является своевременная оплата коммунальных услуг.