В Свердловской области более 1,4 тыс. должников остались без электричества
Нижний Тагил, Свердловская область, 18 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. С начала 2022 года более 1,4 тысяч жителей Нижнего Тагила Свердловской области остались без электричества из-за долгов. Отключение проводится в плановом порядке после уведомления должников, сообщает «Нижнетагильская энергосбытовая компания».
Часть уральцев попытались вернуть свет незаконным путем, но их отключили повторно. Правоохранителям поступило 58 заявлений по фактам самовольного подключения к сетям. К административной ответственности привлекли 16 нарушителей. Им назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.
Свердловчанам напоминают, что единственным способом избежать отключения электричества и принудительного взыскания долга является своевременная оплата коммунальных услуг.