Нижний Тагил, Свердловская область, 18 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. С начала 2022 года более 1,4 тысяч жителей Нижнего Тагила Свердловской области остались без электричества из-за долгов. Отключение проводится в плановом порядке после уведомления должников, сообщает «Нижнетагильская энергосбытовая компания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Часть уральцев попытались вернуть свет незаконным путем, но их отключили повторно. Правоохранителям поступило 58 заявлений по фактам самовольного подключения к сетям. К административной ответственности привлекли 16 нарушителей. Им назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

Свердловчанам напоминают, что единственным способом избежать отключения электричества и принудительного взыскания долга является своевременная оплата коммунальных услуг.